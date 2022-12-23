هل توقف «نتفليكس» الخطة الأساسية الخالية من الإعلانات؟

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير نشره موقع "Indiatoday"، لم يعد موقع "نتفليكس" على الويب يعرض الخطة الأساسية الخالية من الإعلانات على موقع الويب.

الخيارات الوحيدة المرئية حاليًا للأشخاص هى الخيارات الأساسية مع الإعلانات والخطط القياسية والمميزة.

طرحت "نتفليكس" خطة "Basic with ads" منذ يومين، وقد تخفى الخطة الخالية من الإعلانات للترويج للخطة التى تم إطلاقها حديثًا.

يذكر التقرير أن "نتفليكس" لم توقف رسميًا الحزمة ولكنها أخفتها تحت رابط صغير، حيث سيحصل المستخدم على فرصة لاختيار الخطة ولكنه مخفى فى رابط صغير على صفحة الاشتراك فى "نتفليكس".

ومن جهته، يقول موقع "Tecnoblog"، أن الميزة تتيح للمستخدمين الاختيار بين خيار أقل فائدة والخطط الأخرى الأكثر تكلفة.

يمكن اعتبار هذا نمطًا غامقًا، وهو الاسم الذى يطلق على ممارسة جذب المستخدم إلى خيارات أقل إثارة للاهتمام أو مفيدة.

على ما يبدو، فإن النية هى دفع أولئك الذين لا يريدون خطة مع الإعلان إلى خطة أكثر تكلفة، "كما جاء فى المدونة، ولم تعلق "نتفليكس" رسميًا بعد على التطوير.

وأطلقت "نتفليكس" مؤخرًا خطة "Basic with Adverts" فى بعض أنحاء العالم، حيث تم إطلاق الخطة فى أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كانت "نتفليكس" قالت سابقًا فى بيان إن التشكيلة الحالية للاشتراكات لن تتأثر بإدراج خطة "نتفليكس" الجديدة "Basic with ads".

ستوفر خطة "Basic with Adverts" الوصول إلى مجموعة واسعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الرائعة ؛ تجربة مشاهدة شخصية ؛ متوفر على مجموعة كبيرة من أجهزة التلفزيون والأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، سيتم تعيين جودة الفيديو لخطة "Basic with Advert" على "720p / HD".

إذا كنت مهتمًا بمعرفة عدد الإعلانات التى ستشاهدها أثناء فيلم أو سلسلة، تقول "نتفليكس" إن المشاهدين سيواجهون ما يقرب من 4 إلى 5 دقائق من الإعلانات فى الساعة.

لن يتمكن مشتركو "Basic with Advert" أيضًا من الوصول إلى عدد محدود من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بسبب قيود الترخيص، ولن يتمكن المستخدمون من تنزيل العناوين.