باحث بمرصد الأزهر لـ«إكسترا نيوز»: الألعاب الإلكترونية خطر على كل بيت مصرى

جدة - نرمين السيد - قال محمد عبودة، الباحث بمرصد الأزهر، إن المرصد لم يهتم فى بداياته بقضايا المجتمع، لكن دفعنا قراءة المشهد لدراسة الألعاب الإلكترونية التى يجرى من خلالها عددًا كبيرًا من المشكلات، وتمثل خطورة على كل بيت مصرى.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج "المواجهة" الذى تقدمه الإعلامية لما جبريل على شاشة "إكسترا نيوز": "دراسة الألعاب الإلكترونية يعطينا خطوطًا عريضة لفهم المجتمع، فانهيار أى مجتمع أو عدم انضباط الصحة النفسية فيه، كفيل أنه يؤدى لكثير من الشباب لطريق التطرف، وبدأنا نرصد القضايا فى بيوتنا أو أسرنا". وتابع: "أى أم عايزة تعمل شغل بيتها، بتدى ابنها أو بنتها التليفون وتقوله عيش حياتك، وفى خلال ده بيدخل الطفل فى فخاخ غير عادية، والتنقل بين عالم الإنترنت غير مُراقب من الأب والأم، وهذا الموقف حادث فى كل بيت مصرى، به طفل أو شاب أو صبى ماسك الموبايل بين ألعاب ومواقع". واستطرد الباحث بمرصد الأزهر: "التطور التكنولوجى جعل الألعاب الإلكترونية تتحول إلى منصات للحديث أيضًا لتبادل أفكار وتحديات وتجارب، فهذه الألعاب على مختلف ما فيها من متعة وإثارة كانت الأثر الأخطر، وما يترتب على ذلك من تواصل وما تطلبه الألعاب من أمور قد تصل للانتحار أو الانضمام لأفكار غير مستحبة".

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