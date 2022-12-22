ألوان جميلة وأجواء مبهرة قبل أيام من استقبال أعياد رأس السنة «صور»

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" فى الصور التالية، الاستعدادات لاستقبال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. وتزينت المولات والمحال التجارية بألوان وأجواء "الكريسماس"، وحرص رواد المولات على التقاط الصور التذكارية مع ديكورات أعياد الميلاد.

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