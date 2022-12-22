نفوق أكبر قردة إنسان غاب فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء إنها زارت حديقة الحيوان التى يعيش فيها قبل نفوقه بـ 4 أيام لتسليط الضوء على تقدمه فى السن. وقالت المتحدثة باسم حديقة الحيوان، إن رودى كان مريضًا ويتناول أدوية لعلاج مرض متقدم فى القلب، إنلا أنه كان يتصرف بشكل طبيعى قبيل وفاته. وولد "رودى" فى 8 ديسمبر 1977 فى حديقة حيوان جلاديس بورتو فى براونزفيل بولاية تكساس الأمريكية.

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