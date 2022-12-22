المكملات الغذائية.. نصائح مهمة قبل تناولها

جدة - نرمين السيد - المكملات الغذائية أمر ضرورى للحفاظ على صحة الإنسان، إلا أن هناك خطورة حال تناولها بطريقة خاطئة، خاصة أن التناول الصحيح يكون تحت إشراف الأطباء، وبحسب الدكتور محمد منيسى، استشارى الجهاز الهضمى، فإنه لا دور لهذه الحبيبات من الأدوية فى الحماية من أدوار البرد فى أثناء الإصابة أو قبلها أو بعدها.





أضاف "المنيسى"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه حال وجود نقص للفيتامينات بالجسم ستظهر أعراض نقص لهذا الفيتامين، فحال حدوث نقص فيتامين سى، سيكون هناك خلل فى الكولاجين وتضرر المناعة، ويستوجب الأمر التوجه للطبيب للبت فى الأمر. أوضح استشارى الجهاز الهضمى، أن تناول الفيتامينات بشكل زائد عن اللزوم لن يساعد فى رفع المناعة، إذ إن هناك أنواعًا منها يجب الحفاظ عليها بشكل طبيعى، ولا يمكن زيادتها بالعلاج كالتعرض للإرهاق وعدم النوم بشكل كافٍ، فضلًا عن تناول المخبوزات والحلوى، وغيرها من الأطعمة التى تؤثر فى الصحة العامة للفرد. أشار إلى أن هناك أمرًا مهمًا للحفاظ على المناعة، وهو الحفاظ على الوزن والنوم الجيد وعدم التعرض للضغوط بوجه عام، وتقليلها قدر الإمكان. ذكر محمد المنيسى، أن تعاطى المضادات الحيوية يخل من المناعة، لافتًا إلى أنه حال زيادة تناول الفيتامينات كفيتامين أ -على سبيل المثال- يمكن أن تحدث هشاشة عظام، وتشوه أجنة وارتفاع ضغط الدماغ.

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