مواصفات لاب توب هواوى الجديد «MateBook 14s»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الجهاز "MateBook 14s" بشاشة قياس تبلغ 14.2 بوصة بدقة 2.5K وذروة سطوع 400 شمعة فى المتر المربع. ويتميز باقترانه بنظام صوتى بـ 4 مكبرات صوت، وبطارية مدمجة 60 وات فى الساعة، وشاحن GaN بقوة 90 وات. ويقترن الجهاز بذاكرة وصول عشوائى تبلغ 16 رام، و1 تيرابايت لذاكرة التخزين الداخلية. ويتوفر الجهاز "MateBook 14s" بألوان مختلفة منها الرمادى والسيلفر والأخضر، بسعر يبلغ 1245 دولارا أمريكيا أى حوالى 30 ألف و500 جنيه مصرى.

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