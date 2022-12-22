أخلاقنا الجميلة.. لا ترفع صوتك على هؤلاء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أفراد لا يجب رفع الصوت عليها أو الصراخ فى وجهها.

ويعتبر ارتفاع الصوت من السلوكيات التى على الفرد تجنبها وخصوصا لبعض الأفراد، منهم الآباء والأمهات، لضرورة احترامهم وتقديرهم وعدم توجيه الإساءة ضدهم.

ويعد احترام مديرى العمل من الأمور الأساسية مهما كانت الخلافات، بل يجب تقبل الانتقادات مهما كانت سواء من الزملاء أو المديرين دون الانفعال عليهم.

ويجب على الأفراد عدم الصراخ فى وجه الأطفال الصغار، لتأثير ذلك سلبا على نفسية الطفل وجعله جبانا.

ومن الضرورى عدم رفع الصوت على عدد من الأفراد ومنهم الجرسون وعمال التوصيل والنظافة.