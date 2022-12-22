كيفية التخلص من الإزعاج عند استعمال سناب شات

جدة - نرمين السيد - ويلجأ الأفراد إلى استعمال التطبيق لكونه ممتع وترفيهى مقارنة بباقى التطبيقات سواء فيسبوك أو إنستجرام وغيره. ويواجه المستخدمون عدد من العوائق التى تؤثر على استمتاعهم بالتطبيق مثل الإشعارات. ويوفر التطبيق عدد من المزايا التى تساهم فى التحكم بالإشعارات الكثيرة لأجل التخلص من الإزعاج. ويمكن تعطيل الإشعارات الخاصة برسائل الأصدقاء، وذلك من خلال: -الضغط على أيقونة الدردشة الموجودة بالجزء السفلى من الشاشة. -النقر مع الاستمرار على محادثة مع صديق لكتم إشعاراته. -الضغط على إعدادات الدردشة. -إيقاف تشغيل إعلامات الرسائل عن طريق تمرير الزر إلى اليسار. -ويمكن أيضا إيقاف تشغيل Game and Mini Notifications من خلال تمرير الزر لليسار. -الضغط على تم.

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