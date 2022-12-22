سيارة الشرطة.. زفة غريبة لعروس فى نيلوزيلندا

جدة - نرمين السيد - شهد حفل زفاف بنيوزيلندا موقفا غريبا، وذلك لوصول عروس حفل زفافها بـ "زفة" فى سيارة الشرطة.

وكانت العروس وصديقاتها فى مكان بعيد دون سيارة، حتى لاحظوا سيارة شرطة قادمة من بعيد، وأوقفوها لمساعدتهن.

وكان الشرطى وقتها فى طريقته إلى المنزل، وأوقفته العروس وصديقاتها، وعرض أن ينقلهن إلى حفل الزفاف.

وبالفعل أخذ الشرطى العروس والفتيات بعد أن تقطعت بهم السبل على طريق الولاية السريع فى نورثلاند، ونقلهن إلى مكان حفل زفاف، فى "زفة" غريبة من نوعها.

وأخبرت العروس الشرطى أن سيارة الزفاف توقف على بعد 8 كيلومترات من مكان الحفل، وأضافت: "قمنا بفتح غطاء محرك السيارة وحاولنا إصلاح السيارة، ولكن كل هذا كان دون جدوى".

وبالإضافة إلى ذلك توقف أحد أفراد الجمهور وعرض المساعدة وتمكن من أخذ اثنين من صديقات العروس الأربعة.

وأُصيب الحضور بالذعر عن رؤية العروس قادمة إلى مكان الحفل مع وصيفاتها فى سيارة شرطة.