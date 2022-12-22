خبير تكنولوجيا معلومات: معظم الوظائف ستعتمد على الذكاء الاصطناعى بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - وأضاف "السخاوى" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع "ميتافيرس" يعد مشروعا ضخما للغاية بالنسبة لشركة "ميتا"، حتى أنه كان بمثابة مشروع البقاء بالنسبة لهم.

وتابع، أن الشركة علقت جميع خططها المستقبلية على هذا المشروع، لكن ما حدث أن المشروع يحتاج إلى الوقت، وجرى الإنفاق عليه بشكل كبير، فى نفس الوقت الذى لم يظهر فيه المنتج للناس بالمعنى الحرفى، ما أدى لخسائر تصل إلى 9.4 مليار دولار خلال عام 2022.

واستكمل حديثه، بأن شركة "ميتا" حاولت تعويض تلك الخسائر من خلال بعض الشروط والأحكام التى أصدرتها، والتى تتعلق غالبيتها بالفئة التى تعمل على التسويق من خلال "فيسبوك" والإعلان عن منتجاتهم من خلاله.

وواصل، أن مشروع "ميتافيرس" جرى إعلانه مبكرا عن الموعد الذى كان من المقرر أن يتم الإعلان عنه فيه، وذلك بسبب وقوع الشركة فى أزمة بسبب فضيحة تسريب معلومات مستخدميها، ما دفعهم لمحاولة الشوشرة على هذه الفضيحة من خلال المشروع.