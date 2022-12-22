تقارير: تسلا تسير على نهج ميتا وتويتر فى تسريح الموظفين

جدة - نرمين السيد - قال أشخاص مطلعون على الأمر لموقع "إلكتريك" الإخبارى، إن لديها خططًا لفصل المزيد من الأشخاص، وقد بدأت "تسلا" بالفعل فى إبلاغ الموظفين بذلك.

وأفاد المصدر المذكور بأن التسريح سيحدث فى الربع المقبل، وهو ما يعنى أساسًا فى أوائل عام 2023.

علاوة على ذلك، ورد أن تسلا تجمد التوظيف، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا لفترة أطول أو لبعض الأدوار المحددة.

ويقول المصدر المذكور إن عملاق التكنولوجيا يستعد للتوسع فى بعض مواقع التصنيع، حيث إنه قد يشعر بالحاجة إلى توظيف المزيد من الموظفين، وهو ما يشير إلى أنه يمكن إيقاف التوظيف مؤقتًا لبعض الوقت فقط.

إذا كانت الشركة تخطط بالفعل لطرد المزيد من الموظفين، فلن تكون هذه هة المرة الأولى، حيث قامت "تسلا" مؤخرًا بفصل ما يصل إلى 200 عامل من فريق الطيار الآلى التابع لها، واضطرت أيضًا إلى إغلاق مكتبها فى كاليفورنيا فى وقت ما فى شهر يونيو من هذا العام.

تزعم بعض التقارير أن الشركة قامت بتسريح أكثر من 500 موظف، بعد أن أعلن إيلون ماسك أن الشركة ستضطر إلى فصل حوالى 10% من القوى العاملة بأجر مع اقتراب الانكماش الاقتصادى.

وللسبب ذاته سيكون التسريح المقبل فى تسلا إلى حد ما، إذ يزعم المصدر المذكور أن الرئيس التنفيذى للشركة، إيلون ماسك، قدم أسبابًا مختلفة للعديد من الأشخاص، لكن السبب الأكثر شيوعًا هو خوفه من الركود الاقتصادى.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول عمليات التسريح قريبًا إذا كانت تسلا تستعد لتسريح العمال.

من غير المعروف ما إذا كانت الشركة ستطرد عدة أشخاص فى وقت واحد أم أنها ستتبع خطى أمازون التى تقوم بفصل الأشخاص تدريجيًا وقد أعطت خيارًا للخروج الطوعى من الشركة.