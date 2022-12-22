جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الشركة الصانعة للعبة الفيديو الشهيرة "فورت نايت" وافقت على دفع تسوية قياسية بشأن التهم بانتهاك خصوصية الأطفال، وتعريض الأطفال والمراهقين للمضايقات المحتملة، وخداع اللاعبين من جميع الأعمار لإجراء عمليات شراء غير مرغوب فيها داخل اللعبة.





وأوضحت "سى إن بى سى" أن لجنة التجارة الفدرالية أقرت أن "إيبك جيمز" (Epic Games) ومقرها نورث كارولينا ستدفع ما مجموعه 520 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنها جمعت بيانات شخصية من الأطفال دون الحصول على موافقة ولى الأمر أو الوصى. وتواجه "إيبك جيمز" اتهامات أيضًا بتعريض الأطفال والمراهقين للتنمر والتهديدات والمضايقات والقضايا الخطيرة والصادمة نفسيًا مثل الانتحار أثناء استخدام "فورت نايت" من خلال خاصية التواصل باستخدام الصوت والنص داخل اللعبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة ألعاب إلكترونية تدفع تسوية بـ أكثر من نصف مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.