9 نصائح من ذهب لـ الوقاية من حرائق الدفاية

جدة - نرمين السيد - حرائق بالجملة نسمع عنها بصور متكررة تكاد تكون كل يوم، والسبب الرئيس فيها هو المدفأة الكهربائية أو ما يطلق عليها فى العموم "الدفاية الكهربية"؛ حيث تتخطى تلك المدفأة من كونها وسيلة للهروب من ويلات البرد إلى وسيلة للموت نفسه.





وفى هذا الصدد، لابد من توخى الحذر الشديد عند استعمال تلك الدفايات الكهربائية؛ حتى نتفادى أضرارها، ونظفر بنفعها.

وفى السياق ذاته، حذرت إدارة الحماية المدنية بـ وزارة الداخلية من خطورة استخدام الدفايات الكهربائية دون مراعاة الصيانة اللازمة لها، وإهمال القيام بالاختبارات المفروضة، مشددة على أهمية وجود مصدر تهوية مناسب.

وقدمت الحماية المدنية عدة نصائح للمواطنين للوقاية من مخاطر الدفاية الكهربائية والتى تتمثل فى:

يجب قفل الدفاية الكهربائية قبل الذهاب إلى النوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالى يتولد الشعور بالاختناق.

لا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية، وعدم تواجد أى رائحة للغاز.

تأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل بشكل جيد لعدم حدوث ماس كهربائى، وخصوصا فى حالة وجود أجهزة فى المنزل تعمل بالغاز.

فى معظم الأحيان يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، وهذا خطر للغاية فلا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.

لا تضع العطور بالقرب من المدفأة الكهربية لعدم حدوث حريق بداخلها، بسبب تواجد الكحوليات فى العطور وهى قابلة للاشتعال.

لا تضع الملابس أو المناشف وغيرها على الدفاية، لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة فى عمل حريق.

عليك أيضًا اتباع إرشادات السلامة التابعة للشركة.

من الضرورى للغاية التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقى للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس.

عدم التهوية الجيدة لـ الدفاية الكهربائية سينتج عن تواجد غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولكن شديد للغاية ويسبب التسمم ويؤدى إلى الموت سريعا.