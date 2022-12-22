تنطلق رسميًا فى فعاليات CES 2023.. لينوفو تكشف عن قاعدة 500 USB-C Universal

جدة - نرمين السيد - وكشفت لينوفو اليوم عن الجيل الجديد من الأجهزة المقرر إطلاقها فى معرض CES العام المقبل، وتتميز قاعدة 500 USB-C Universal الجديدة بميزة زيادة سرعة نقل البيانات عبر كابل USB-C، كما تأتى باثنان من منافذ USB-C بسرعة نقل بيانات 10 جيجابايت فى الثانية.
وتعتبر قاعدة Lenovo الجديدة الملحق الأمثل لأجهزة Lenovo IdeaPad الجديدة، أيضًا يمكن لقاعدة 500 USB-C universal أن تدعم الاتصال باى من أجهزة الحاسب المميزة بمنفذ USB C.
وتتميز القاعدة بتصميم مضغوط باللون الأبيض، يضم منفذ Display port، ومنفذ HDMI واثنان من منافذ USB-A، ومنفذ PC-in فئة C.
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