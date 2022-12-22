توقعات الأبراج اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022.. نصائح فى العمل وتحسن عاطفى

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

تماسك لتتخطى الصعوبات وتستطيع مواصلة العمل، واحتوى شريك حياتك.

الثور

جدد نشاطك وحافظ على طاقتك وتحمل مشقة العمل، واهتم بشريك حياتك وأسرتك وعائلتك.

الجوزاء

اكمل طريقك فى العمل مهما كانت الصعوبات، وتحدث مع شريك حياتك وخصص وقتًا له.

السرطان

اكتسب مهارات جديدة وطّور من نفسك فى العمل، واختر شريك حياتك بناءًا على الصفات الشخصية وطريقة التفكير ولا تتسرع.

الأسد

تعاون مع زملائك فى العمل وتبادلوا الخبرات، وكن قريبًا من شريك حياتك.

العذراء

تعلم من الماضى واستفيد من خبراتك للارتقاء بعملك، وحافظ على علاقات قوية مع الأشخاص المقريبن منك والذين تحبهم.

العقرب

لا تيأس وقم بعملك على الوجه المطلوب وكن إيجابيًا، وقدم الدعم والمساندة لشريك حياتك.

الميزان

كن مستعدًا لتقبل التغييرات التى قد تطرأ فى محيط العمل، وتعامل مع شريك حياتك بلطف.

الجدى

اجتهد فى عملك لتصل إلى ما تريد، وحافظ على علاقة مستقرة مع شريك حياتك.

القوس

تعامل بذكاء وتصرف بعقلانية فى الأمور المهنية، وحافظ على علاقتك العاطفية والأسرية.

الحوت

رتب أولوياتك ونظم وقتك وقم بعملك بالشكل الأمثل، والتقط أنفاسك وافعل أشياء تحبها، لتستطيع المواصلة.

الدلو

ابذل ما بوسعك فى العمل وابتعد عن الكسل حتى لا تتأثر سلبًا، وتخلص من الروتين فى حياتك العاطفية.