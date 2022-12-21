مقلب على الهواء.. مراسلة أمريكية تتعرض لموقف مرعب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت المراسلة بروك أولزيندام تستعد للظهور فى بث مباشر، اقتربت التميمة منها دون أن تلاحظ ذلك، مما تسبب فى خوفها عندما التفتت نحو الوجه الذى وقف بجوارها.
وظهرت أولزيندام فى مقطع الفيديو وهى تنفجر ضاحكة بعد اكتشافها للمقلب الذى وقعت ضحيته، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تتعرض فيها أولزيندام لمثل هذه المقالب، إذ سبق لها أن صورت بمقلب مماثل من تميمة فريق "نيو أورلينز بيليكانز".
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