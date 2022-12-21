بسبب انخفاض الطلب.. أبل تخطط لإلغاء هاتف iPhone SE 4 المرتقب

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى سبب آخر لإلغاء أو تأجيل إنتاج الهاتف وهو زيادة تكلفة المواد بسبب تصميم الشاشة الكاملة، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع أسعار بيع الهاتف فى الأسواق.
وقد يساعد هذا أبل فى تقليل نفقات تطوير المنتجات الجديدة، خاصة فى وقت ربما يشهد ركودًا عالميًا وشيكًا، وأى أموال توفرها الشركة قد تساعد العلامة التجارية.
ولا تعد طرازات iPhone SE فقط هى التى لا تلبى توقعات أبل عندما يتعلق الأمر بالمبيعات، فقد كان الطلب على أجهزة iPhone 13 Mini و iPhone 14 Plus منخفضًا للغاية فى السوق مقارنة بما توقعته الشركة، وكان لابد أن تقلل أبل إنتاج طراز 14 Plus، وتعزز إنتاج طرازات Pro
ومن المتوقع أن يتم تأكيد إلغاء او تأجيل إنتاج iPhone SE 4 خلال الفترة القليلة المقبلة.
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