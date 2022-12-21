أخلاقنا الجميلة.. اغرس حب الوطن فى أطفالك (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما ينصح خبراء التربية بالتجول مع الأبناء من وقت لآخر للتعريف بصروح الوطن التاريخية والتراثية، وإكساب الطفل مهارات تمكنه من الانتماء لوطنه وعقيدته. ونصحوا أيضا بزرع روح تقدير المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الشخصية، التدريب على المشاركة فى العمل الجماعى، وتحفيز حب الوطن بالرسومات التى تشير لمقدسات الوطن.

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