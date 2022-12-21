حيلة غريبة لجأ إليها صينى لإنقاذ ابنه من ألعاب الفيديو

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير إلى أن هناك طفل كان طالبا نموذجيا حتى الصف الرابع الابتدائى، وبمجرد اندماجه فى ألعاب الفيديو، تغيرت حياته تماما.

ولفت الأب إلى أن ابنه أصبح يقضى معظم وقته خلال ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وتغير حلمه وهو أن يمون لاعبا محترفا.

ولم يقبل والديه ذلك وفى نفس الوقت لم يتمكنا من التحدث معه عن رفضهما لذلك الحلم، وقررا أن يقوم شخص آخر بالإقناع، وذلك وفقا لما جاء فى "beforeitsnews".

وتواصل الوالدان مع لاعب محترف لأجل إقناعه بترك ألعاب الفيديو والتركيز فى الدراسة والمذاكرة.

وقال اللاعب أن والدى الطفل وافقوا على دفع رسوم بالغة 50 يوانا ما يعادل 7.2 دولارا أمريكيا فى الساعة لأجل تحدى ابنهم فى لعبة الفيديو المفضلة لديه وسحق ثقته تماما فى مهاراته.

وبالفعل بدأ اللاعب فى اللعب مع الصبى لمدة 5 ساعات فى 5 مباريات، وتمكن من الفوز عليه، وبعدها اهتزت ثقة الولد بنفسه ولم يرغب بعد فى العب.

وحاولا والديه إقناعه بالانتباه إلى المذاكرة والدراسة لأجل بناء المهارات التى تساعده فى الفوز بالمستقبل.