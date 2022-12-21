سيدة تنفق 50 ألف دولار لتصبح شبيهة لـ باربى

جدة - نرمين السيد - وخضعت تلك النمساوية إلى العديد من عمليات التجميل، لإجراء العديد من التعديلات فى ملامحها، مثل فيلر الشفاه وغيره.

وأشارت فى تصريحات إلى صحيفة "نيويورك بوست"، إلى أنها ليس لديها خطط للتوقف، وقالت: "شفتاى الضخمة هى على الأرجح أكثر العمليات وتعديلات الوجه المثيرة للجدل، فالناس إما يحبونها أو يكرهونها وأنا مهووسة بها".

ولفتت تلك النمساوية التى تدعى "فيتشى" إلى أن هدفها هو التحول إلى المظهر البلاستيكى، واتجهت لعمليات التجميل منذ سن 18 عاما.

وأوضحت أن خضعت للكثير من عمليات التجميل، وأضافت أنها حقنت شفتيها بحوالى 50 أو 60 حقنة، وأضافت أنها مع بلوغ أواخر العشرينات لم تتوقف عن العمليات الجراحية لتعلقها بها.