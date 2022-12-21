إيلون ماسك يعلن أنه سيتنحى عن رئاسة «تويتر»

جدة - نرمين السيد - أعلن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك اليوم، الأربعاء، أنه سيتنحى من منصب الرئيس التنفيذى لموقع "تويتر" بعد إيجاد بديل له وأنه سيكتفى بإدارة فرق البرامج والخوادم فى المنصة التى استحوذ عليها قبل أشهر.





وكتب ماسك تغريدة له على (تويتر): "سأستقيل من منصبى كمدير تنفيذى بمجرد أن أجد شخصا غبيا بما يكفى لتولى الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت فى وقت سابق أن ماسك يبحث عن رئيس تنفيذى جديد لمنصة التواصل الاجتماعى، بعد أن صوت مستخدمون فى استطلاع للرأى لصالح تنحيه من منصبه.

ونشر ماسك يوم الأحد الماضى استطلاعا للرأى يسأل مستخدمى "تويتر"، عما إذا كان يرغبون فى أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذى لمنصة التواصل الاجتماعى أم لا .

وأحدث ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار أمريكى، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهى الخطوة التى أثارت مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة.