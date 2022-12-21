وكتب ماسك تغريدة له على (تويتر): "سأستقيل من منصبى كمدير تنفيذى بمجرد أن أجد شخصا غبيا بما يكفى لتولى الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بإدارة فرق البرامج والخوادم".
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت فى وقت سابق أن ماسك يبحث عن رئيس تنفيذى جديد لمنصة التواصل الاجتماعى، بعد أن صوت مستخدمون فى استطلاع للرأى لصالح تنحيه من منصبه.
ونشر ماسك يوم الأحد الماضى استطلاعا للرأى يسأل مستخدمى "تويتر"، عما إذا كان يرغبون فى أن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذى لمنصة التواصل الاجتماعى أم لا .
وأحدث ماسك الكثير من الجدل، بعد استحواذه على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار أمريكى، وكان آخر ما أثاره هو إغلاقه حسابات صحفيين على "تويتر" بسبب انتقادهم له، وهى الخطوة التى أثارت مخاوف جدية لدى الأمم المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيلون ماسك يعلن أنه سيتنحى عن رئاسة «تويتر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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