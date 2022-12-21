لمستخدمى أندرويد.. كيفية إطالة عمر بطارية هواتفهم

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن هناك عدد من الخطوات الواجب اتباعها لأجل إطالة عمر البطارية وإيقاف تحديث التطبيقات فى الخلفية. ولأجل إطالة عمر البطارية التى تعمل نظام "أندرويد"، نحتاج إلى اتباع عدد من الخطوات، منها: - فتح الإعدادات على هاتف الأندرويد. - الضغط على خيار التطبيقات والإشعارات. - اختيار التطبيقات المثبتة والنقر على معلومات التطبيق. - تحديد كل تطبيق على كدة والضغط عليه والبحث ميزة "Advanced" من خيار البطارية. - التوجه إلى خاصية "Background restriction" للكشف عن إمكانية استخدام التطبيق لخلفية الشاشة. - اختيار "Background restriction" ثم خاصية "restrict". وأوضح الخبراء أنه يجب اتباع تلك الخطوات فى كل تطبيق، ثم الاستمتاع بعدها بعمر البطارية.

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