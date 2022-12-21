هل يثبت تحريم الزواج بـ الرضعة الواحدة؟

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إجابتها على سائل يقول: "لى بنت خال أرغب فى الزواج منها، وقد علمت من أمى أنها أرضعت هذه البنت رضعة واحدة أثناء زيارتها لوالديها، ولم أرضع أنا من أمها، فهل يحل لى التزوج بهذه البنت أم لا؟
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وقالت الإفتاء: "إن الرضاع المحرِّم فى مذهب الإمام الشافعى وفى إحدى الروايتين فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو ما كان خمس رضعات متفرقات مشبعات متيقنات فأكثر فى مدة الرضاع، وهى سنتان على الأصح المفتَى به".
وأضافت دار الإفتاء: "وهذا المذهب هو الذى اخترناه للفتوى فى أمر الرضاع الذى عمَّت به البلوى؛ فإذا ثبت أن هذه البنت لم ترضع من أم السائل سوى رضعة واحدة كما جاء بالسؤال فإنه يحل له التزوج بها على هذا الرأى الذى اخترناه للفتوى".
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