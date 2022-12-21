جدة - نرمين السيد - السحلب
مشروب ساخن لأيام الشتاء الباردة وله قيمة غذائية عالية، وهو مسحوق أبيض يشبه الطحين وتشتهر به مصر وبلاد الشام.
المُغات
من الحلويات التقليدية والتى تُقدم فى مناسبة الولادة وخصوصًا فى الاحتفال بالأسبوع الأول للمولود لما لها من قيمة غذائية للمرأة المرضعة وتصنع من الأرز المطحون والسكر ومادة الكراوية والسكر.
شوربة العدس
حساء مفيد ويكثر تناوله فى فصل الشتاء فهو يمد جسم الإنسان بالحرارة وفى بعض المناطق يطلق عليه "لحمة الفقراء" لقيمته الغذائية التى تنافس اللحمة ولرخص سعره الذى يناسب الفقراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشهر الوجبات الشتوية المفضلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.