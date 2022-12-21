أشهر الوجبات الشتوية المفضلة

جدة - نرمين السيد - السحلب

مشروب ساخن لأيام الشتاء الباردة وله قيمة غذائية عالية، وهو مسحوق أبيض يشبه الطحين وتشتهر به مصر وبلاد الشام.

المُغات

من الحلويات التقليدية والتى تُقدم فى مناسبة الولادة وخصوصًا فى الاحتفال بالأسبوع الأول للمولود لما لها من قيمة غذائية للمرأة المرضعة وتصنع من الأرز المطحون والسكر ومادة الكراوية والسكر.

شوربة العدس

حساء مفيد ويكثر تناوله فى فصل الشتاء فهو يمد جسم الإنسان بالحرارة وفى بعض المناطق يطلق عليه "لحمة الفقراء" لقيمته الغذائية التى تنافس اللحمة ولرخص سعره الذى يناسب الفقراء.