مفاجآت ونصائح جديدة.. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

ركز فى عملك للحصول على ترقية من مديرك.. أخبر من تحب بمشاعرك.. عليك استثمار أموالك فى كثير من المشاريع.

برج الثور

ابذل جهدا كبيرا حتى تحصل على مكافأة من عملك.. عليك الاعتراف لحبيبك بالحب حتى لا يمل.. عليك التركيز فى استثمار أموالك فى مكان واحد.

برج الجوزاء

عليك التركيز فى عملك حتى تحرز أهدافا أكثر.. حاول التقرب من شريكك حتى تشعر بسعادة كبيرة معه.. أحسن معاملة مديرك فى العمل حتى تتحسن أمورك المالية.

برج السرطان

تتمتع بالتفاهم فى التعامل مع أصدقائك فى العمل.. عليك التعامل مع شريك بشكل أفضل لتحسين العلاقات.. عليك توخى الحذر فى إنفاق أموالك.

برج الأسد

حاول التغلب على أى ضغوطات ومشاكل فى العمل بالصبر والاجتهاد.. لديك طاقة كبيرة تساعدك فى تحسين أمورك مع شريك حياتك.. عليك الانتباه فى شراء الأشياء باهظة الثمن.

برج العذراء

حاول التغلب على أى ظروف صعبة فى عملك باجتهادك المعتاد.. تتحسن علاقتك مع شريك حياتك إذا أحسنت الكلام وحاول الخروج فى نزهة.. عليك تقليل المصاريف للتحسين من وضعك المالى.

برج الميزان

توخى الحذر من وجود أى مشاكل مع زملائك فى العمل.. عليك تسهيل الأمور مع شريك حياتك؛حتى تمر أى أزمة على خير.. حاول تحسين ظروفك المالية فى أسرع وقت بتقليل المصاريف والتصرف بحكمة.

برج العقرب

اعمل بجد وتركيز للحصول على مكافأة.. عليك التحكم فى تصرفاتك مع شريك حياتك.. حاول أن تفكر بحرص للحصول على المال بسهولة.

برج القوس

عليك التركيز للخروج من أى تشتيت فى العمل.. استمتع بالخروج مع شريك حياتك.. اغتنم أى فرص للحصول على المال.

برج الجدى

اجتهد لتحصل على ترقية قريبا فى العمل.. تعامل مع مشكلاتك مع شريك حياتك بحكمة كبيرة.. لا تجعل أى أزمة مالية تشعرك بالاكتئاب؛ بل واجهها بكل شجاعة وتفاؤل.

برج الدلو

عليك أخذ قسط من الراحة للإنتاج بشكل كبير.. حاول القيام برحلة مع أصدقائك وشريكك.. عليك القيام بمشروع جديد لجنى المال.

برج الحوت

عليك التصرف بالمنطق حتى لا يسرق شخص آخر فكرتك.. تصرف بحكمة حتى تشعر بتحسن فى تقوية العلاقة مع شخصك المفضل.. عليك التركيز فى معرفة كيف تحصل على المال.