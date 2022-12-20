آبل تبدأ فى إنتاج بعض أجهزتها فى فيتنام بدلًا من الصين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "سى إن بى سى" أن الخطوة تعكس اتجاه عملاق التكنولوجيا لتوسيع نطاق تصنيعه خارج الصين، التى تصارع على جبهتين الأولى بسبب التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة، والثانية اضطرابات سلسلة التوريد المتعلقة بإغلاق كوفيد-19.

كانت تقارير قد أفادت فى وقت سابق بأن شركة Apple كانت تجرى محادثات فى أغسطس لنقل بعض الإنتاج لساعات Apple وأجهزة MacBooks وHomePods إلى فيتنام.

كما ذكر أن Apple تصنع حوالى 20 إلى 24 مليون جهاز MacBook كل عام، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لنقل بعض إنتاج MacBook إلى فيتنام خلال العامين الماضيين.