«قسنطينة».. مدينة النحاس والجمال فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - ويعد النقش على النحاس من أقدم الحرف اليدوية التى تشتهر بها قسنطينة، بوصفه فنًا يعبر عن هوية المدينة وسكانها وتمتد جزوره فى أعماق التاريخ.
وذكر التقرير أنه على الرغم من طغيان الأدوات المعدنية على اختلاف أنواعها، فإن المنتجات النحاسية التى تستخدم فى الزينة والمزخرفة بالنقوش لا تزال تحافظ على مكانتها وسحرها فى الأسواق القديمة بالمدينة.
وأوضح أن قسنطينة ينتشر بها عدد من الحرفيين الذين رفضوا ترك المهنة، وابتدعوا طرقًا جديدة لاستمالة الزبائن وتلبية رغباتهم.
وأضاف أن النقش على النحاس فى قسنطينة الجزائرية يعد أحد الفنون التى ما زالت تحفظ بريقها الخاص، رغم طغيان أدوات الاستخدام المعدنية الأخرى، إلا أن منتجات النحاس المزخرفة بالنقوش لا تزال تجد من يفضلها، كما أنها تجذب السياح الأجانب الذين يريدون أن يقتنوا شيئًا من سحر الشرق.
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