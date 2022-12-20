ثعبان ضخم يفاجئ أسترالى داخل المطبخ

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ديلى ستار" إنه فى أثناء مشاهدة بيتر ديبونو مباراة كرة بين أستراليا وجنوب إفريقيا فوجئ بواحدة من أخطر الأفاعي على وجه الأرض في مكان غير متوقع بمطبخ منزله
وقال إنه فى أثناء ذهابه إلى المطبخ وجد الأفعى أمامه، وهى تزحف بسرعة باتجاه غسالة الأطباق، وحاول بيتر إخراجها باستخدام "المكنسة" إلا أن محاولته بائت بالفشل، فقرر الاتصال بصائد ثعابين، والذى تمكن من إخراجها.
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