«واتساب» يتيح ميزة استرداد رسالة تم حذفها عن طريق الخطأ

جدة - نرمين السيد - أعلنت منصة المراسلات الفورية الشهيرة واتساب WhatsApp عن ميزة تتيح للمستخدمين استرداد رسالة تم حذفها عن طريق الخطأ على التطبيق الخاص بنظامى تشغيل أندرويد و"آى أو إس" فضلا عن تطبيق سطح المكتب.





وأوضح موقع "وابيتا إنفو"، التقنى المعنى بأحدث إصدارات التطبيق الشهير، أن الميزة الجديدة متاحة لبعض مختبرى الإصدارات التجريبية وتتمثل فى القدرة على التراجع عن "حذف الرسائل من أجلى" لبضع ثوان. بفضل هذه الميزة، من السهل عليك استرداد الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ عند استخدام "حذف من أجلى".

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