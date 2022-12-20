أخلاقنا الجميلة.. نصائح لدعم زملاء العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، نصائح لدعم زملاء العمل.

وتعد العلاقات مع زملاء العمل من الأمور المهمة الواجب مراعاتها لأنها قد تتسبب فى الشعور بالضيق والقلق وبالتالى تؤثر على الحالة النفسية بشكل سلبى أو الإحساس بالألفة والإيجابية.

ويجب التعامل مع زملاء العمل باحترام حتى يتوفر وقتها بيئة عمل صحية تعزز من روح الفريق وتزيد من الكفاءة والإنتاجية لدى الأفراد.

وعلى الموظف الإنصات جيدا لزملاء العمل وإزالة الحواجز بينهما، كما يكون صديقا وداعما له.

وتساهم الابتسامة فى السماح بتغيير المزاج للأفضل، بالإضافة إلى التعاون مع الزملاء من خلال عرض المساعدة عليه وتأدية العمل بشكل جيد.

كما يعد التواضع من أكثر المواصفات التى تساعد فى توفير بيئة جيدة بين الزملاء، لأن التكبر والتعالى يجعل الأفراد يتجنبون التعامل نهائيا مع الموظف الذى يسلك تلك التصرفات.