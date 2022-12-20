كاميرا عالية الدقة.. مواصفات مبهرة لهاتف «OnePlus 11» الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة أن شاشة الهاتف من نوع "OLED LTPO" وبقياس يبلغ 6.8 بوصة، كما تدعم تقنية "+HDR10". ويتمتع الهاتف بكاميرا دائرية فى الجزء الخلفى من الهاتف، وتضم 3 عدسات للكاميرا بالإضافة إلى الفلاش. ويزود الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل مقترنة بعدسة قصيرة عريضة للغاية بدقة 48 ميجابيكسل وعدسة تليفوتوجرافية دقة 32 ميجابيكسل قادرة على التقاط صور 2x، بالإضافة إلى واحدة أمامية بدقة 32 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 و 12 جيجابايت من نوع "LPDDR5"، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و256 و 512 جيجابايت. ويتوفر الهاتف "OnePlus 11" فى الأسواق ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وبسعر يبلغ 900 دولار أى حوالى 22 ألف جنيه مصرى.

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