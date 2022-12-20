خطوات سهلة لتأمين حساباتك وحمايتها من الاختراق

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن تأمين كلمات المرور من الأمور الواجب اتباعها لأجل حماية الحسابات الشخصية من الاختراق.

ويعتاد عدد من الأفراد على استخدام كلمة مرور واحدة لأكثر من حساب وذلك يتسبب فى حدوث مشكلات خطيرة لحسابات المستخدم منها تسريب البيانات.

وتحتاج كلمة المرور إلى مزيد من الحماية، كما أن مستخدمى هواتف أيفون أيضا يجب عليهم تأمين كلمات المرور الخاصة ضمن الإعدادات التى توفرها أبل ضمن iOS.

ويجب على مستخدمى هواتف أيفون القيام ببعض الإجراءات لتأمين كلمات المرور، منها:

-فتح الإعدادات.

-اختيار كلمات المرور.

-يظهر وقتها إلغاء القفل باستخدام Touch ID أو كلمة مرور هاتفك.

-الضغط فوق توصيات الآمان.

-تبديل كشف كلمات المرور المخترقة ويتوفر وقتها خيارين وهما أولوية عالية وتوصيات أخرى.

وتعمل الأولوية العالية على إظهار كلمات المرور الخاصة بالمستخدم فى أى عملية تسريب للبيانات، ويمكن المستخدم من تغيير كلمة المرور أو حذف كلمة المرور من الهاتف.

بينما خيار "التوصيات الأخرى" يمكن المستخدم من تغيير كلمات المرور التى مت إعادة استخدامها أو التى يسهل تخمينها.

وأضاف الخبراء: "إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك آمنة تظهر وقتها علامة اختيار خضراء صغيرة بجوار توصيات الأمان".