لحماية الألعاب من الثعالب.. وظيفة جديدة بالقصر الملكى

جدة - نرمين السيد - وعينت العائلة المالكة أكبر صياد للثعالب فى بريطانيا، للتخلص من حالة الفوضى الموجودة هناك بعد موقف الثعلب وألعاب الأمير جورج.

وأشارت التقارير إلى أنه فى ذات مرة قام ثعلب برمى ألعاب الأمير جورج وتبول عليها كما أنه طارد كلاب الملك تشارلز.

وقال بروس ليندسى سميث المخصص لإطلاق النار، إن الثعالب تنتشر فى أرجاء لذا لم يتم التمكن من السيطرة عليهم.

وأضاف: "كانت الثعالب تلوث ألعاب حديقة جورج الصغير، كما كان هناك قلق أن يركض الأطفال على العشب مع فوضى الثعلب فى كل مكان"، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.

وتابع بأنه يذهب للعمل وهو مصطحبا بندقية طويلة 0.22، كما أنها مزودة بكاتم للصوت مع مشاهد تلسكوبية حرارية وأشعة تحت الحمراء.