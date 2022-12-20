ميزة جديدة من واتساب بشأن «الحذف من أجلى»

جدة - نرمين السيد - واتساب

يواصل تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" إضافة المزيد من الميزات لتحسين واجهة المستخدم.

لا تهدف تحديثات واتساب الجديدة فقط إلى تقديم المزيد من الميزات الممتعة ولكن لإضافة المزيد من الطبقات إلى الخصوصية للمستخدمين.

وإضافة المزيد إلى طبقات الخصوصية، يقدم واتساب الآن ميزة إنقاذ للمستخدمين الذين غالبًا ما يضربون عن طريق الخطأ خيار "الحذف من أجلى" بدلاً من خيار "الحذف للجميع".

أطلق واتساب أخيرًا الميزة التى طال انتظارها "الحذف العرضى"، الذى سيساعد هذا المستخدمين على الخروج من المواقف المحرجة حيث أرادوا حذف الوسائط للجميع ولكنهم نقروا بطريق الخطأ على خيار "الحذف من أجلى".

لذلك، فى كل مرة يحذف فيها المستخدم رسالة واتساب، سيحصل على نافذة مدتها خمس ثوانٍ من وقت حذف رسالة للتراجع عن الحذف.

فيما يلى دليل سريع حول كيفية عمل الميزة الجديدة.

كيفية التراجع عن رسالة "الحذف من أجلى" على واتساب

- إرسال رسالة فى الدردشة الفردية أو الجماعية.

- الآن اضغط مع الاستمرار على الرسالة التى تحذفها.

- اضغط على حذف ليحذف الجميع. إذا قمت بالنقر فوق "حذف من أجلى"، فسيظهر لك زر تراجع.

- اضغط على زر التراجع للتراجع عن الحذف.

- ستظهر الرسالة التى حذفتها للتو.

واتساب

وجدير بالذكر، أن ميزة "الحذف العرضى" الجديدة متاحة لجميع مستخدمى "أندرويد" و"iOS". إذا لم تكن قادرًا على استخدام الميزة، فقم بتحديث تطبيق واتساب الخاص بك من متجر Google Play أو متجر التطبيقات.