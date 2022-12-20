مفاجآت من ذهب.. توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

لا تجعل التوتر عائقا أمام أداء مهامك.. حاول قضاء وقت ممتع مع شريكك.. تساهم علاقاتك القوية فى زيادة أرباحك.

برج الثور

لا تجعل مهام عملك تشغلك عن أولوياتك الأخرى.. عليك بالجلوس بمفردك؛ لتقييم علاقاتك بالطرف الآخر.. استغل قدراتك جيدًا فى كيفية الخروج من أى مأزق مالى.

برج الجوزاء

لاتؤجل عمل اليوم إلى الغد، قم بإنجاز المهام المتأخرة.. خذ الوقت الكافى للتوقف والتفكير فى علاقتك بالطرف الآخر... لا تنفق كثيرا من الأموال فى إحداث بعض التغييرات فى المنزل.

برج السرطان

استمتع بتنفيذ أفكارك فى العمل.. استعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.. كن حذرا من إنفاق أموال كثيرة على التسوق.

برج الأسد

اعمل بجد كل يوم وعليك أخذ قسط من الراحة.. حاول السفر مع شريكك لتغيير الأجواء.. تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

برج العذراء

حاول استغلال أى فرصة لتكون نقطة تحول بالنسبة لك فى وظيفتك.. تقضى الكثير من الوقت فى حل مشاكل الآخرين.. لا تجعل الضغوطات المالية وسيلة لجعلك أكثر عرضة للتوتر.

برج الميزان

حاول استغلال قوتك وتركيزك فى تنفيذ كثير من المهام... اقضِ وقتا ممتعا مفعما بالحب مع شريك حياتك.. تحتاج إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

برج العقرب

يمكن أن تجلب لك محاضرة ما معلومات تفيدك فى عملك.. عليك التحكم فى انفعالاتك مع شريك حياتك.. ابذل جهدًا لتصفية ذهنك للتفكير فى حل أى أزمة مالية تمر بها.

برج القوس

تحرك بجرأة نحو أحلامك.. استغل طريقتك اللطيفة للتعبير عن نفسك لمن تحب.. استغل أى فرصة للحصول على مكسب مالى.

برج الجدى

حاول السيطرة على أى خلافات مع شريكك.. فكر فى الأمر بعناية، لتسديد الديون المتراكمة.

برج الدلو

حاول استغلال أى فرصة متعلقة بالعمل؛ لإثبات ذاتك.. حاول السيطرة على أى شعور بالتوتر تجاه شريكك.. واستغل طاقتك الجسدية المرتفعة؛ لزيادة دخلك.

برج الحوت

حاول تحقيق مزيد من طموحاتك.. اجلس بعض الوقت بمفردك لترتيب أولوياتك.. حاول استغلال أى فرصة تتحسن أحوالك المادية فيها، كى تستطيع شراء كل ما تحتاج إليه.