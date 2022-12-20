بسبب تويتر.. دعوة أممية لـ إيلون ماسك باحترام حرية التعبير

جدة - نرمين السيد - حث رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذى لشركة تويتر الملياردير إيلون ماسك على احترام حقوق حرية التعبير للمستخدمين ردًا على تعليق حسابات عدد من الصحفيين التقنيين البارزين من المنصة.





وأدلى فولكر تورك بتصريحاته، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بعد استطلاع آراء للمستخدمين أجراه ماسك، شمل استبعاد الصحفيين التقنيين، وحظر حساب استخدم البيانات المتاحة للجمهور لتتبع طائرة الملياردير الخاصة. وكتب تورك، فى تغريدة على تويتر: أنباء سارة بإعادة الصحفيين إلى تويتر، لكن لا تزال هناك مخاوف جدية. وأضاف: تقع على عاتق تويتر مسؤولية احترام حقوق الإنسان يجب على ماسك الالتزام باتخاذ القرار بناءً على السياسات المتاحة للجمهور والتى تحترم الحقوق، بما فى ذلك حرية التعبير، لا شيء أقل من ذلك.

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