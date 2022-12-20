الانقلاب الشتوى 2022.. الموعد وأهم التفاصيل

جدة - نرمين السيد - الانقلاب الشتوي 2022

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن الانقلاب الشتوى 2022 سيحدث غدا الأربعاء 21 ديسمبـر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 مساء أى الساعة 11:48 مساء غد الأربعاء.

وأضاف المعهد، إن الانقلاب الشتوى 2022 سيكون بداية فصل الشتاء فلكيا، والذى يصل طوله إلى 88 يومًا، و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى فلكيا يوم الإثنين الموافق 20 مارس 2023م، الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

وتابع: "من المعلوم فلكيا أن الشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويُعرف هذا المدار بـ دائرة البروج، ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها".

الانقلاب الشتوي 2022

واختتم معهد البحوث الفلكية بيانه عن الانقلاب الشتوى 2022، قائلا: "نتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبا، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فى ما عدا مدار الجدى".