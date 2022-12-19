آمبر هيرد تتراجع عن تقديم استئناف فى قضيتها ضد جونى ديب

جدة - نرمين السيد - وكانت "هيرد" أعلنت فى بداية ديسمبر الجارى، أنها تقدمت بطلب استئناف للمحاكمة، لكنها قررت التراجع، حيث نشرت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا نصًا طويلًا على حسابها على موقع الصور "إنستجرام" توضح فيه أنها تنهى الإجراءات الجارية.

وكتبت "هيرد": "لقد اتخذت قرارًا صعبًا للغاية من المهم بالنسبة لى أن أقول إننى لم أختر هذا مطلقًا. لقد دافعت عن حقى، وبفعل ذلك تدمرت حياتى. إن التشهير الذى واجهته على وسائل التواصل الاجتماعى هو نسخة مضخمة من الطريقة التى يتم بها إعادة إيذاء النساء".

وأضافت: "حتى لو كان استئنافى للعدالة الأمريكية ناجحًا، فإن أفضل نتيجة ستكون محاكمة جديدة. حيث يتعين على هيئة المحلفين الجديدة تقييم الأدلة. لا يمكننى تجاوز هذه المرة الثالثة".

وبدأت القضية بسبب مقال رأى عام 2018، وصفت فيه "هيرد" نفسها كضحية للعنف المنزلى، دون تسمية أى شخص محدد. من جانبه، رفع "ديب" دعوى قضائية ضدها للمطالبة بـ50 مليون دولار، بدعوى التشهير والادعاء بأن المقال أثر سلبًا على حياته المهنية، وفى نهاية المحاكمة، صدرت أوامر لـ"آمبر هيرد" بدفع مبلغ 10 ملايين دولار لزوجها السابق.