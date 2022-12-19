استطلاع رأى.. مستخدمو «تويتر» يؤيدون تنحية إيلون ماسك عن قيادة المنصة

جدة - نرمين السيد - وصوّت نحو 58% من أصل 17.5 مليون شخص أدلوا بأصواتهم، لصالح تراجع "ماسك" عن دوره القيادى، وإذا استجاب "ماسك" لتلك النتائج، فسيكون ذلك بمثابة نهاية 53 يومًا من الفوضى على رأس السلطة، والتى تضمنت إقالة كبار المديرين التنفيذيين، وإقصاء ما يقرب من نصف موظفيها، وإثارة فزع المعلنين.

وليست هذه المرة الأولى التى يتخذ فيها ماسك قرارات على مستوى المؤسسة بالتشاور مع مستخدمى "تويتر"؛ فقد أجرى مؤخرًا استطلاعًا لمتابعيه للفصل فى إعادة حساب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق، على "تويتر"، وسمح له بالعودة فى اليوم التالى.