الأكثر نظافة فى العالم.. ملامح جميلة لمدينة «إفران» المغربية

جدة - نرمين السيد - تعرف "إفران الجبلية" باسم "سويسرا المغرب"، وشيدت فوق تلة صغيرة على قمم جبال الأطلس، وتشعر عند زيارتها كأنك فى جبال الألب السويسرية، وتتميز منازلها بالأسطح الحمراء الأنيقة، وبساتينها المليئة بالزهور، وحدائقها الغناء، وبحيراتها الصافية، وثلوج الشتاء التى تكسو الأشجار.
فى الربيع، تكسو مدينة "إفران" غابات الأرز والمراعى التى تموج بالحياة، وفى الشتاء تنخفض درجات الحرارة بشدة بسبب المناخ الحار والجاف، وباتت قبلة للمغاربة للاستمتاع بشتاء ذى طابع أوروبى.
بنى الاحتلال الفرنسى "إفران" فى الثلاثينيات من القرن الماضى، وبعد الاستقلال عن فرنسا انتقل المغاربة إليها وعملوا على توسيعها وبنوا بها مسجدا وسوقا ومرافق أخرى، للراحة والاستجمام، وتحولت إلى وجهة سياحية محلية تتوافد إليها العائلات صيفا وشتاء.
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