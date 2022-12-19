بأستراليا.. أول ناطحة سحاب معاد تدويرها فى العالم (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - يقع مبنى "AMP" بمدينة سيدنى الأسترالية، وهو البرج الذى خطف أنظار العالم بعدما تحول بفضل التقنيات الحديثة إلى مبنى "معاد تدويره".
يعود المبنى إلى سبعينيات القرن الماضى، وأراد مالكوه استبداله بمبنى أعلى كفاءة فى استخدام الطاقة، حيث إن هدمه يعود بآثار سلبية على البيئة من مخلفات البناء وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون الصادرة عن الآلات الثقيلة.
فى عام 2014، أطلقت شركة الاستثمار الأسترالية مسابقة معمارية مع شرح غير مسبوق أى "بناء ناطحة سحاب جديدة" دون هدم القديمة.
وفى وقت سابق من هذا العام، حصل برج "AMP" على أفضل مبنى بالعالم خلال مهرجان العمارة العالمى بالبرتغال، ومن الأهداف السامية التى يحملها المبنى تقليل الانبعاثات السامة والوقوف الفورى لهدم المبانى القديمة.
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