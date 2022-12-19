جوجل تطرح ميزة جديدة لتشفير الرسائل

جدة - نرمين السيد - وتساعد تلك الميزة مستخدمى "Gmail" فى إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكترونى المشفرة، كما لا يمكن الاتطلاع عليها من خارج أطراف العملية.

وأشار جوجل إلى أن تلك الميزة تم إتاحتها لمستخدمى Google Workspace، كما أنه كان متوفرا لمستخدمى بعض التطبيقات ومنها Google Drive و Google Docs وSlides وSheets وتطبيق مكالمات الفيديو Google Meet.

ويتمكن "Gmail" من تشفير أى بيانات موجودة بنص البريد الإلكترونى والمرفقات والتى منها الصور، ولكنها لا يمكن فك تشفيرها من خلال خوادم جوجل.

وأضاف أن ميزة التشفير تتوفر لدى بعض المستخدمين بشكل تجريبى حتى يتم إصدارها رسميا خلال الفترة المقبلة.