عمره 8 سنوات.. طفل يتزلج فى 7 قارات

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير إلى أن هناك طفل يدعى "مادوك ليب" ويبلغ من عمره 8 سنوات، نجح فى التزلج عبر القارات. وتمكن الطفل الذى من مقاطعة كولورادو بولاية تكساس الأمريكية، فى مرافقة أسرته أثناء رحلات التزلج التى كانت فى أنحاء العالم. وتعد أحدث تلك الرحلات التى كانت فى ديسمبر الجارى، عندما تزلج فى القارة القطبية الجنوبية. يذكر أن الرقم القياسى الحالى لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لأصغر شخص يتزلج فى جميع القارات السبع هو للطفلة الأمريكية فيكتوريا راى وايت.

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