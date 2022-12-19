باستخدام الذكاء الاصطناعى.. مشروع مصرى لزيادة إنتاجية الزيتون

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد خطاب، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه يعمل على إدخال التكنولوجيا فى القطاعات للاستفادة منها، موضحا أنه كانت هناك دعوة للتعون مع إسبانيا، لذلك جرى تشكيل تحالف بين جامعة القاهرة وشركة مصرية وأخرى إسبانية، بالإضافة إلى جامعتين من إسبانيا لدراسة كيفية توطين تكنولوجيا المعلومات بما يحقق مصلحة للبلدين مصر واسبانيا.





وأضاف «خطاب»، خلال حواره عبر زوم لبرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أننا أجرينا الأبحاث والدراسات لمعرفة المحاصيل التى من الممكن أن تستفيد من توطين تكنولوجيا المعلومات بها، مشيرا إلى أن إسبانيا البلد الأول فى تصنيع الزيتون، بينما مصر تحتل المركز الثانى بنسبة 18% من الإنتاج العالمى. وتابع أن مناخ دول البحر المتوسط مناسب لزراعة الزيتون، وجرى اختيار الزيتون لأنه محصول استراتيجى لدولتى مصر وإسبانيا، ويدخل فى صناعات كثيرة للغاية كالزيوت وغيرها، مشيرا إلى أن هذا المشروع تطبيقى هدفه إخراج منتج يمكن استخدامه لتحسين وزيادة الإنتاج. ونوه بأن الاستراتيجية الوطنية لعام 2030 تتبنى وتعتمد على التحول الرقمى الذى لا يقتصر تكنولوجيا المعلومات فقط، بل كل المجالات التى تمس حياتنا سواء زراعة أو تعليم أو صحة، مشيرا إلى أن خطة الدولة تسير نحو التحول الرقمى، وهناك توجه لتمويل الأبحاث العلمية من جهات مصرية لكى تخدم خطة الدولة.

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