وأضاف رئيس المعهد -فى بيان أصدره اليوم الاثنين- أن هلال شهر جمادى الآخرة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 12 والدقيقة 18 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 جمادى الأولى الموافق 23 ديسمبر الحالى (يوم الرؤية).
وأوضح أنه يلاحظ أن الهلال سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى القاهرة وفى مكة المكرمة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.
وتابع أن القمر سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بدقيقة واحدة، وفى القاهرة بـ 4 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1 - 5 دقائق) فيما عدا توشكى التى يغرب فيها القمر مع غروب الشمس.
وذكر: "أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 14 دقيقة) فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن، حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 13 دقيقة) وفى جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس، وبذلك يكون يوم السبت 24 ديسمبر الحالى هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1444هـ..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد غرة جمادى الآخرة ورجب فلكيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.