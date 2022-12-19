موعد غرة جمادى الآخرة ورجب فلكيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجرى الحالى 1444 ستوافق يوم الأحد 25 ديسمبر الحالى وعدته 29 يوما، وبذلك تكون غرة شهر رجب يوم 23 يناير المقبل.





وأضاف رئيس المعهد -فى بيان أصدره اليوم الاثنين- أن هلال شهر جمادى الآخرة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 12 والدقيقة 18 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 جمادى الأولى الموافق 23 ديسمبر الحالى (يوم الرؤية).

وأوضح أنه يلاحظ أن الهلال سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى القاهرة وفى مكة المكرمة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وتابع أن القمر سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة بدقيقة واحدة، وفى القاهرة بـ 4 دقائق، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1 - 5 دقائق) فيما عدا توشكى التى يغرب فيها القمر مع غروب الشمس.

وذكر: "أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 14 دقيقة) فيما عدا داكار ونواكشوط ومراكش ولاجوس والخرطوم ومقديشيو وجيزان وعدن، حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين (1 - 13 دقيقة) وفى جاكرتا يغرب القمر مع غروب الشمس، وبذلك يكون يوم السبت 24 ديسمبر الحالى هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1444هـ..