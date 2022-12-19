بشأن المكالمات.. ميزة جديدة فى واتساب تخلصك من الإزعاج

جدة - نرمين السيد - ويسعى واتساب لطرح ميزة جديدة خلال الفترة المقبلة والتى تعمل على إيقاف تشغيل تنبيهات المكالمات. ويشكو المستخدمون من تلقى الإشعارات عند استعمال التطبيق، لذا تساعد ميزة واتساب الجديدة فى التخلص من الإزعاج. وأتاح واتساب تلك الميزة للإصدار التجريبى حتى يتم إصدارها بشكل رسمى لجميع المستخدمين. ويمكن الحصول على ميزة واتساب خلال تحديث "WhatsApp beta" لنظام التشغيل Windows 2.2250.4.0، ويتم استخدامها عن طريق فتح إعدادات واتساب ثم الإشعارات الخاصة بالمكالمات وتعطيلها.

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