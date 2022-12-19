كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتطوير قمر اصطناعى للتجسس

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن الاختبار أجرى فى محطة سوهاى الفضائية يوم الأحد بهدف "تقييم قدرات التصوير عبر الأقمار الصناعية ونظام نقل البيانات ونظام التحكم الأرضي".

وقال متحدث باسم الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء، لم يذكر اسمه، "إن بيونغ يانغ أطلقت مركبات تحمل قمرا صناعيا تجريبيا بزاوية مرتفعة على ارتفاع 500 كيلومتر".

وأضاف المسؤول "أن كوريا الشمالية ستنهى الاستعدادات لأول قمر صناعى استطلاع عسكرى بحلول أبريل 2023".

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قد ذكرت يوم الأحد، إنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين متوسطى المدى (MRBM) فى البحر الشرقى من منطقة تشونغشانغ رى فى مقاطعة بيونغان الشمالية شمال غربى البلاد، باتجاه بحر الشرق، الذى يسمى أيضا بحر الشمال.

من جهتها أوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخان حلقا نحو 500 كيلومتر على ارتفاع أقصاه نحو 550 كيلومترا.