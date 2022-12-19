الإفتاء: تعذيب الحيوان ومنعه عن الطعام حتى يموت سببٌ لدخول النار

جدة - نرمين السيد - وتابعت: قال ﷺ: «عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرَّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هى أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ». (متفق عليه)

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