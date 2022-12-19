هارى وميجان يبحثان عقد قمة تزيل الخلافات مع القصر الملكى

جدة - نرمين السيد - دعا الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان إلى عقد قمة ملكية مع أعضاء بارزين فى العائلة المالكة بعد إطلاق عرضهم عن ما حدث لهم داخل العائلة الملكية قبل التخلى عن واجباتهم الملكية على منصة نيتفليكس.





ويريد هارى وميجان من المؤسسة الملكية تحمل المسؤولية عن الأذى والأضرار التى يشعرون أنهما تعرضا لها، بحسب ما ذكروا فى الوثائقى.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، يرغب الزوجان فى عقد الاجتماع قبل حضور تتويج الملك تشارلز فى مايو القادم، حيث يشعر الزوجان بأنهما يستحقان الحوار مع القصر، والحصول على اعتذار رسمى منه.

وكان الأمير هارى وزوجته ميجان، زعم عدداً من المزاعم فى سلسلة نيتفليكس الوثائقية المكونة من ستة أجزاء، والتى رفض القصر حتى الآن التعليق عليها.

من بين العديد من المعلومات التى تم الكشف عنها فى السلسلة الوثائقية، هو قيام الأمير وليام بالصراخ فى وجه هارى خلال أحد الاجتماعات معه، وتشير التقارير إلى أن ويليام والملك تشارلز قد اتفقا على التزام الصمت بشأن السلسة الوثائقية والبقاء فى حالة من التضامن كعائلة.