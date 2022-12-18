تويتر تحذر المستخدمين: ممنوع الترويج لإنشاء حسابات على منصات أخرى

جدة - نرمين السيد - وذكر حساب دعم "تويتر" فى تغريدة، أن التحرك من شأنه أن يؤثر على محتوى منصات تواصل اجتماعى مثل "فيسبوك" و"إنستجرام" المملوكتين لشركة "ميتا بلاتفورمز"، إلى جانب منصات: "ماستودون، تروث سوشال، تريبل، نوستر، وبوست"، بينما سيُسمح بمشاركة المحتوى ما بين المنصات.

ولم تشمل القائمة منصة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية.

ويأتى هذ التغيير فى سياسة "تويتر" بعد إجراءات فوضوية أخرى شهدتها منصة التواصل الاجتماعى منذ اشتراها الملياردير إيلون ماسك، وأقال "ماسك" قيادات من الإدارة العليا وسرّح آلاف الموظفين، وسط تخبط بشأن مقدار الرسوم مقابل اشتراك المستخدمين فى خدمة "تويتر بلو".